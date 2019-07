Gasflessen ontploft bij grote brand in loods in Baarle-Nassau

Er is veel schade aan de grote loods aan de Oordeelsestraat, waar vaten met olie en gasflessen stonden. Enkele gasflessen zijn door het vuur ontploft. De brand heeft het gebouw van 40 bij 15 meter enorm beschadigd en van het dak is niets meer over.

Geen asbest

Een vrachtwagen die bij de loods stond, is ook in brand gevlogen. In de loods stonden naast de vaten olie en gasflessen een auto en barbecue. Er is volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen bij de brand.

De grote rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien, onder meer tot in Tilburg en Kaatsheuvel. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwde dat mensen die last hebben van de rook ramen en deuren gesloten moesten houden.

Verdacht van witwassen

Bij het bedrijf vond in mei nog een inval plaats omdat er afvalwater aan het veevoer zou zijn toegevoegd. Het bedrijf wordt beschuldigd van onrechtmatig financieel gewin, omdat het afvalwater op een andere manier afgevoerd had moeten worden.

Ook wordt het bedrijf verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Tijdens de inval nam de politie de boekhouding, laptops en vier vrachtwagens in beslag.

De politie onderzoekt of de brand en de eerdere inval iets met elkaar te maken hebben.