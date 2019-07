Al 10 jaar lawaai van voorbijrazende hogesnelheidstreinen: eindelijk maatregelen tegen overlast

Bep en Bert Kokke wonen al sinds 1982 aan het spoor in Zevenbergschen Hoek. Bij de komst van de HSL is tussen hun huis en het spoor een hoge aarden geluidswal aangelegd. De treinen zien ze nu niet meer, maar horen ze nog wel. Te goed zelfs.

"Het is inderdaad wennen. En er komen ook steeds meer treinen", zegt Bert. Op de achtergrond horen we het relatief zachte geluid van de 'gewone intercity' naar Rotterdam. Maar als de Thalys in volle vaart voorbij komt, dan is dat wel anders. Bert: "Het geluid is veel hoger en veel sneller, alleen duurt het wat korter, want de Thalys gaat een stuk harder dan de andere treinen."

Geen geluidsdempers of geluidsschermen

In 2015 bleek dat de HSL toch meer herrie maakt dan vooraf was bedacht. Toenmalig staatssecretaris Mansfeld beloofde toen extra geld komen om de geluidsoverlast terug te dringen. Het aanbrengen van raildempers of het verhogen van de geluidsschermen bleek te duur. Daarom kreeg de gemeente Moerdijk 1 miljoen euro van het Rijk om huizen langs het spoor aan te passen.

Uit onderzoek is gebleken dat eigenlijk maar bij 11 woningen de geluidsnorm wordt overschreden. Toch wil de gemeente Moerdijk ook huizen aanpakken die net onder die norm zitten. Ewald Korevaar, beleidsambtenaar geluid en geur bij de gemeente Moerdijk: "We vinden het niet fair dat we alleen iets doen voor de woningen die net boven de norm vallen, terwijl er ook een heel aantal is dat net onder de norm valt en ook geluidsoverlast ondervindt."

Eerst zien dan geloven

De geluidsoverlast in het huis van Bep en Bert is net niet ernstig genoeg om isolerende maatregelen af te dwingen. Toch wil de gemeente hun huis wél aanpakken. Dus dak- en gevelisolatie en dubbel glas. "Daar ben ik blij mee. Als het doorgaat", zegt Bep met enige reserve. Want ze wil het eerst zien, voordat ze het gelooft.

Want bij de aanleg van de HSL was er tussen hun huis en het spoor een parkje beloofd. Maar met wat er nu ligt, is Bep niet tevreden. "37 jaar geleden hadden we gewoon vrij uitzicht en dat is nu wel heel erg beperkt. Er mogen wel wat meer bomen komen, of struiken. Het zou een park worden, maar ik denk niet dat ik zo makkelijk tegen de geluidswal aan loop te wandelen."

Van die 1 miljoen euro van het Rijk wil de gemeente Moerdijk ook extra groen tussen het dorp en de HSL aanleggen.