Pootjebaden in Goirle: straten blank door gesprongen waterleiding

Het water liep tot over de trottoirbanden.

Het water verspreidt zich razendsnel over de Wittendijk.

Straten staan blank door gesprongen waterleiding in Goirle.

"Een gratis zwembad." Zo omschrijft Jonne-Marie Kemps de Wittendijk nadat daar een waterleiding was gesprongen. Daardoor kwam de straat binnen de kortste keren compleet onder water te staan. Het water verspreidt zich volgens de bewoonster razendsnel naar de Ezelvenstraat en de Groot Kraaivenstraat.

Jonne-Marie stond woensdagmiddag met haar vriend op het punt om weg te rijden uit de Wittendijk om te gaan lunchen, maar toen mochten ze de straat niet uit. “Er kwam ineens enorm veel water uit een putje. In no time werd het erger en erger en binnen tien minuten stond de straat helemaal blank”, zegt ze.

Grappen

Jonne-Marie laat weten dat het water tot over de trottoirbanden komen. “Mensen lopen met hun broekspijpen opgerold door het water. De bewoners zijn nu auto’s en fietsen aan het weghalen.”

Volgens Kemps kunnen de buurtbewoners er wel om lachen. “Op straat grappen mensen over wat er allemaal aan de hand is. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat we kunnen beginnen met zandzakken voor de deur leggen.”

Het is nog niet duidelijk hoe de waterleiding is gesprongen. Brabant Water is nu bezig om het lek te dichten.