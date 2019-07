Vuurwerkverkopers zien niets in verbieden zwaar vuurwerk: ‘Werkt illegale handel in de hand’

Het verbod op de zwaarste categorie consumentenvuurwerk ‘werkt illegale vuurwerkhandel alleen maar meer in de hand’. Dat zeggen verschillende vuurwerkverkopers tegen Omroep Brabant. Het kabinet beslist vrijdag over het verbod dat ervoor zou moeten zorgen dat er minder slachtoffers vallen tijdens oud en nieuw.

Vuurwerkondernemers geloven hier niet in: “Dat is niet het gevaarlijkste vuurwerk en daarbij gaan echte vuurwerkfreaks het in het buitenland halen.”

Haagse bronnen hebben aan de NOS bevestigd dat de ministerraad vrijdag beslist over het verbod van vuurwerk in categorie 3 (het zwaarste consumentenvuurwerk). Dit zijn bijvoorbeeld ratelbanden, honderdduizendknallers en Chinese rollen. Bij de jaarwisseling 2020-2021 zou het verbod moeten ingaan. In België en Duitsland bestaat het verbod van vuurwerk in categorie 3 al langer.

Onder categorie 1 en 2 valt lichter vuurwerk en categorie 4 is bedoeld voor vuurwerkshows.

Illegale vuurwerkhandel

Frans Hultermans van VuurwerkTilburg.nl denkt dat het vuurwerkverbod niets gaat opleveren. “De illegale handel is het probleem en dat moet teruggedrongen worden. Op deze manier wordt dat alleen maar erger”, zegt hij. “Door het illegale vuurwerk uit het buitenland zullen er in 2021 nog steeds veel gewonden vallen. Ik ben het ermee eens dat vuurwerk veilig gebruikt moet worden, maar een verbod is geen oplossing.”

Verkeerde vuurwerk

Kees van der Horst van Bredavuurwerk.nl ziet het buitenlandse vuurwerk ook als het probleem. “Je gaat het verkeerde vuurwerk verbieden. Als je vuurwerk uit categorie 3 op een goede manier gebruikt, is er niets aan de hand. Mensen gaan de echte knallers in het buitenland halen en zo blijft het onveilig.”

Nederlanders gaan volgens de verkopers niet alleen meer naar België voor de grote klappers, maar reizen ook steeds meer af naar landen in Oost-Europa als Duitsland, Polen en Tsjechië. Hoewel het daarnaast volgens een woordvoerder van PostNL verboden is om via de post vuurwerk te verzenden vanuit het buitenland, gebeurt dit ook nog veel.

Op het moment dat er drank in het spel komt, wordt vuurwerk pas onveilig.

Het verbod zouden moeten bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling. Peter Smits van Vuurwerkwinkel Bakel denkt dat een verbod op een bepaald soort vuurwerk echter geen uitkomst is om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. “Ze moeten zich juist focussen op hoe je veilig met vuurwerk omgaat."

Rinaldo Matthijssen van Vet Vuurwerk in Roosendaal vult daarbij aan dat ongelukken ook vaak gebeuren door andere factoren dan het vuurwerk zelf. “Ik denk niet dat vuurwerk gevaarlijk is, want je steekt het aan en het vuurwerk doet zijn ding. Maar op het moment dat er drank in het spel komt en mensen willen stoer doen, dan wordt het pas onveilig.”

Politie en gemeente ook niet eens

Behalve de vuurwerkverkopers, hebben ook de politie en de gemeente Tilburg hun twijfels bij het verbod. Politie: “Deze maatregel is wat ons betreft niet genoeg om de vuurwerktraditie op een veilige en feestelijke manier in stand te houden.” De politie pleit voor een verbod op gevaarlijk knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarnaast wil de politie dat er effectievere straffen komen en dat lokale initiatieven, zoals aftelmomenten en vuurwerkshows, worden gestimuleerd.

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt daarnaast dat een verbod op het zwaarste consumentenvuurwerk niet ver genoeg gaat: "Het gaat om de veiligheid. Als mensen dan nog steeds vuurwerk mogen afsteken waarmee de veiligheid in het geding komt, dan heeft het niet genoeg nut. Het gaat er om dat het feest veilig verloopt."