Inbraakgolf in parkeergarages Eindhoven: dit jaar al honderden auto's opengebroken

Steeds vaker slaan dieven een ruitje in en verdwijnt de laptop of smartphone. Dat gebeurt soms zelfs wel tien keer op een dag in dezelfde parkeergarage. Ook spullen in de afgesloten kofferbak zijn niet veilig, door het gebruik van speciale apparatuur.

'Gevolg: kan niet studeren voor tentamens'

Robin Priest uit Geldrop is één van de vele slachtoffers. Haar auto stond in de parkeergarage onder het Stadhuisplein in Eindhoven. De zijruit van haar auto werd ingetikt. Onder meer haar laptop en haar harde schijf werden gestolen.

“Op deze back-upschijf staan alle gegevens van mijn opleiding en foto’s van mijn telefoon van de afgelopen jaren. Met als gevolg dat ik niet kan leren voor mijn tentamens en toetsen deze week”, vertelt ze. "Uiteindelijk werden alle spullen - behalve de laptop en harde schijf – teruggevonden en afgegeven bij de politie.

'Nog geen vijftien seconden'

Ook Berry kwam van een koude kermis thuis. ''Ik ging even een hapje eten in het centrum en parkeerde daarvoor mijn auto in de Admirant. Even later kwam ik terug en toen waren mijn MacBook en iPad gestolen.''

Volgens hem was het zo gepiept. ''Ze tikten de zijruit in en schoven de achterbank naar voren. Alles bij elkaar heeft het nog geen vijftien seconden geduurd.''

De cijfers

Bij de parkeergarages de Admirant, de Witte Dame en Stadhuisplein is het aantal inbraken meer dan verdubbeld. In de eerste helft van dit jaar werd er in eerste twee genoemde garages gezamenlijk 143 keer ingebroken, tegenover 61 keer in dezelfde periode vorig jaar.

In de parkeergarage Stadhuisplein werd 90 keer een raam ingetikt en iets uit de auto gestolen, tegenover 40 keer in het eerste half jaar van 2018.

Ter vergelijking: In parkeergarage Heuvel werden begin dit jaar en begin vorig jaar slechts een handjevol auto's opengebroken.

In totaal gaat het om zo'n 380 auto-inbraken in parkeergarages in het centrum in de eerste helft van dit jaar. In de zes maanden van vorig jaar was dat 'slechts' 230 keer.

'Betaald parkeren is geen bewaakt parkeren'

De werkwijze van de dieven is volgens de politie simpel. De criminelen gebruiken speciale meetapparaatjes om laptops en telefoons in de auto op te sporen. ''Daarmee kunnen ze scannen wat er in een auto ligt", vertelt Dion Luijten van de politie. "Ze kunnen bijvoorbeeld de bluetooth-golven opvangen. Als ze dat hebben, dan tikken ze een ruitje in of breken ze de kofferbak open. En dan ben je je spullen kwijt waarvan je dacht dat je ze goed had opgeborgen in je kofferbak."

Hij waarschuwt dat betaald parkeren in een garage niet hetzelfde is als bewaakt parkeren. “De parkeergarages faciliteren een parkeerplek, maar het toezicht in de garage is er niet of nauwelijks. Maar de beleving van de burger is vaak anders.” De politie heeft geen idee wie er achter de inbraken zit.

Een ingeslagen ruit in parkeergarage Stadhuisplein.



Extra maatregelen

Q-Park, het grootste parkeergaragebedrijf van de stad en eigenaar van de parkeergarages Stadhuisplein en de Admirant laat weten de vele diefstallen te betreuren. Volgens een woordvoerder wordt er alles aan gedaan om diefstal van spullen zoveel mogelijk te voorkomen.

''Op locaties waar we vaker met autokraak te maken hebben nemen we extra maatregelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, zoals bewakingscamera’s. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de politie'', aldus de woordvoerder. ''Ook zetten we extra Q-Park personeel in op risicolocaties en -tijdstippen.''