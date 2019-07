Inwoners 's-Gravenmoer schrijven brief aan minister: 'Kom zelf kijken naar geplande enorme masten'

's-Gravenmoer is niet het eerste dorp of stad waar bezwaar wordt gemaakt tegen deze 380kV-hoogspanningslijn. Er wordt al ruim vijf jaar onderhandeld over de plannen en meerdere keren werd de route al aangepast na klachten en nieuw onderzoek.

Maar inmiddels hangt een definitief besluit in de lucht. Naar verwachting zal de minister in augustus een knoop doorhakken. En daar worden ze in 's-Gravenmoer heel zenuwachtig van.

Langs 's-Gravenmoer loopt nu al een grote hoogspanningskabel. "De masten die er nu al staan, zijn de zwaarste die er zijn", zegt de woordvoerder van de bewoners, Eric Emmen "Nu komen er nog eens hele zware masten bij. Het voelt alsof ze een Volvo vervangen voor een vrachtwagen."

De bewoners maken zich volgens Emmen zorgen over eventuele straling, al zijn er geen aanwijzingen dat dit risico's oplevert. "Er is een gevoel van onveiligheid: ze staan hier zeker honderd jaar. Wat doet dat op de lange termijn met de gezondheid?"

Effecten op de natuur

Misschien nog wel belangrijker is het uitzicht en de effecten op de natuur. "Het is hier prachtig, maar als er straks een wirwar van verschillende hoogspanningsmasten komt, wordt de mooie Brabantse natuur onnodig beschadigd", zegt Emmen. "Dan wordt het heel industrieel, daar maken we ons grote zorgen om."

Het is niet zo dat de bewoners de masten helemaal willen schrappen, benadrukt Emmen: "Wij snappen echt wel dat deze masten er moeten komen, we komen niet uit de ijstijd. We hebben hier ook stroom en wifi. Maar zoals het nu is gepland, is het teveel van het goede."

