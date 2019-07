Jumbo-supermarkt krijgt eerste een 'kletskassa' voor mensen die graag een praatje willen maken

De Jumbo in Vlijmen is de eerste supermarkt in Brabant met een speciale 'kletskassa'. “Het is een nieuw soort kassa voor mensen die niet zo veel haast hebben en misschien wel behoefte hebben om een praatje te maken', vertelt Jumbo-topvrouw Colette Cloosterman-van Eerd vol trots, "we verwachten er echt heel veel van.”

De 94-jarige Christien Smits en minister Hugo de Jonge kwamen woensdag naar Vlijmen om de Alles Voor Mekaar koffiecorner te openen. Het koffiehoekje in de plaatselijke Jumbo-supermarkt moet een ontmoetingsplek worden voor ouderen en vrijwilligers.

Het project Alles Voor Mekaar, dat in Vlijmen iets meer dan een jaar draait, is een doorslaand succes. Het project brengt ouderen en vrijwilligers bij elkaar om bijvoorbeeld boodschappen te doen of een klusje in de tuin te doen.

Om de bekendheid van Alles Voor Mekaar groter te maken sloot ook de Jumbo zich aan bij het initiatief, met al gevolg de opening van het eerste sociale koffiehoekje in een Jumbo-vestiging. “We willen heel graag die rol zijn, die ontmoetingsplaats waar mensen elkaar ontmoeten”, vertelt Colette Cloosterman-van Eerd.

Vraag en aanbod komen bij elkaar in de koffiehoek

Alexander van Weert – een van de drijvende krachten achter Alles Voor Mekaar – verwacht veel van de social koffiecorner. “We zullen zelf ook regelmatig in de koffiecorner gaan zitten en proberen in contact te komen met mensen die hulp nodig hebben. Gewoon een beetje omkijken naar elkaar, dat is de bedoeling.”

Liesbeth Geveling is al supporter, zoals ze de vrijwilligers in Vlijmen noemen. Elke week gaat ze langs bij de 94-jarige Christien Smits. “Ik ga wat drinken of bijvoorbeeld een boodschapje doen, we zijn echt maatjes geworden. Heel gezellig.”