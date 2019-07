Bilvergroting steeds populairder: 'Maar pas op voor beunhazen'

Janssen bood twintig jaar geleden als eerste Nederlander ooit de behandeling van een bilvergroting, oftwel een Brazilian Buttlift, aan in zijn kliniek. Hoewel Janssen de bilvergroting een mooie behandeling vindt, zijn de zorgen om de behandeling volgens hem wel terecht. “1 op de 3000 mensen overlijdt aan de operatie. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar je moet wel weten wat je doet. En dat is bij sommige artsen juist het probleem”, zegt hij.

'Artsen niet opgeleid'

Janssen legt uit dat je een jarenlange specialistische opleiding moet volgen als je plastisch chirurg wilt worden en dat soort ingrepen gaat doen. “Maar heel veel cosmetische artsen die die opleiding niet gehad hebben, beginnen er maar gewoon aan.”

Het verschil tussen een plastisch chirurg en een cosmetisch arts is dat de cosmetisch arts kleine correcties aan het lichaam doet zonder operatie (bijvoorbeeld een ooglidcorrectie) en een plastisch chirurg opereert om lichaamsdelen te herstellen of mooier te maken (bijvoorbeeld een hazenlip of een borst- of bilvergroting).

“Cosmetisch artsen die een bilvergroting doen zijn in mijn ogen beunhazen, want ze hebben geen erkende opleiding. Ze doen maar wat”, zegt Janssen. “Bij een bilvergroting moet je oppassen dat je niet te diep spuit, want dan kan de naald in de spier terechtkomen en dan gaat het fout. Als dat namelijk gebeurt, kunnen vet-stamcellen via je grote aderen in de longen verdwijnen. Dan krijg je een enorme longembolie waarbij een bloedvat naar je longen verstopt raakt. Dan overlijd je.”

In het radioprogramma van Omroep Brabant Wakker! vertelde Janssen over het gevaar van de bilvergroting:

Janssen is ervan overtuigd dat een bilvergroting alleen gedaan kan worden door een plastisch chirurg.

Eerst scheve gezichten, nu enorm populair

Vanwege het gevaar kreeg Janssen dan ook veel scheve gezichten van plastisch chirurgen toen hij twintig jaar geleden begon met de bilvergroting. Nu wordt de behandeling in heel Nederland steeds populairder. “Vrouwen willen hun vet steeds vaker weghalen op plekken en het op andere plekken bijvullen. Ik denk dat die operatie op nummer drie staat van meest uitgevoerde ingreep. Dat komt onder andere door social media”, zegt Janssen.

Janssen ziet in zijn kliniek dat vooral vrouwen van 25 tot 28 graag vet willen weghalen en het ergens anders willen bijvullen. Hij ziet het als een duurzame manier van opereren: “Het transporteren van vet is eigenlijk gewoon recyclen.”

Hoewel hij het een hele mooie vorm van opereren vindt, zegt hij dat als je een bilvergroting wilt laten doen, je wel moet opletten dat je dit doet bij een plastisch chirurg en niet bij een cosmetisch arts. “Als een cosmetisch arts zegt dat hij of zij een bilvergroting kan doen, moeten je wenkbrauwen ophalen. En dan niet van een operatie.”