Verdachte van verkrachting blijft vastzitten, ook al zegt meisje nu dat ze akkoord was met de seks

Een 20-jarige man uit Eritrea blijft vastzitten op verdenking van verkrachting, ook al zegt het betrokken meisje (15) nu dat ze akkoord was gegaan met de seks. Volgens de officier van justitie is er meer bewijs dan alleen haar eerdere verklaring. Het lijkt erop dat de families van de verdachte en het Eritrese meisje de zaak onderling hebben geregeld.

De verkrachting zou een jaar geleden hebben plaatsgevonden in het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Het meisje deed eerder aangifte, maar heeft ondertussen haar verklaring ingetrokken. Ze zegt nu dat de seks met wederzijdse instemming plaatsvond. De families van de verdachte en het meisje lijken de zaak onderling te hebben geregeld. De officier van justitie gaat er dan ook vanuit dat de twee hun verklaring hebben afgestemd.

De verdachte zit al bijna zes maanden vast. Zijn advocaat vroeg donderdag om vrijlating in afwachting van zijn proces. Volgens de advocaat vertelt het meisje namelijk nu een heel ander verhaal. “De verdachte zou een foto van haar hebben genomen. Omdat ze daar boos over was, heeft ze een valse verklaring afgegeven”, vertelt advocaat Michael Yap.

Heftige verkrachting

“Nu de verklaring van de aangeefster is gewijzigd, strookt het verhaal van de aangever met dat van de verdachte”, zegt Yap. En dus zou er geen reden meer zijn om de verdachte langer vast te houden. Daar is de officier van justitie het niet mee eens, want er is volgens hem meer bewijs dan alleen de verklaring van het meisje.

Zo was er iemand die haar heeft horen gillen. Mensen hebben gezien dat het meisje en haar vriendinnen erg overstuur waren. Een getuige heeft de man zien wegrennen. Ook zou de verdachte het meisje de dag daarna hebben bedreigd. De rechter was het eens met het openbaar ministerie en bepaalde daarom dat de verdachte blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op 2 oktober.