Man met bivakmuts berooft bestuurder bestelbus met groot mes en trekt zak over zijn hoofd

Een 26-jarige bestuurder van een bestelbus is woensdagmiddag in Oirschot met veel geweld beroofd. Een man met een bivakmuts bedreigde het slachtoffer met een groot mes. Toen de bestuurder weigerde om zijn geld te geven trok de dader een plastic zak over diens hoofd.

Het slachtoffer stond met zijn bestelbus rond kwart over vier op een parkeerplaats aan de Bestseweg in Oirschot, zo meldt de politie. Hij was wat administratie aan het bijwerken toen een auto achter hem stopte.

De overvaller opende de bijrijdersdeur van de bestelbus en dreigde met een groot mes. Hij wilde geld hebben. Toen hij dit niet snel genoeg kreeg, klom de man naar binnen en trok hij een plastic zak over het hoofd van het slachtoffer. Vervolgens ging hij zelf op zoek naar geld in de auto.

Ongedeerd

De overvaller sloeg volgens de politie op de vlucht met een 'aanzienlijk geldbedrag'. Het slachtoffer is geschrokken, maar ongedeerd gebleven.

De politie zoekt een grijze Ford stationwagen die van de dader zou zijn. Deze zou met hoge snelheid zijn weggereden over de Bestseweg in de richting van een benzinestation. De dader is een man van ongeveer 1,70 meter met een sportief postuur. Hij droeg een zwart trainingspak, zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts. De politie roep getuigen op om zich te melden.