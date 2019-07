‘Minder festivals betekent niet minder drugsproductie’, organisatoren boos over uitspraken minister

De suggestie van minister Ferd Grapperhaus om minder festivals te organiseren om zo drugscriminaliteit te bestrijden, is bij festivalorganisaties in het verkeerde keelgat geschoten. Dat blijkt uit een reactie van Front of House, een collectief waarbij meerdere Brabantse festivalorganisaties zijn aangesloten.

De minister deed zijn uitspraak in een interview met De Telegraaf. Volgens de bewindsman zijn er te veel festivals in Nederland en kan de politie daarom niet goed op drugsbezit controleren. Door het aantal festivals te verminderen, zou dit beter behapbaar moeten worden.

'Uitspraken ongefundeerd'

Bij Front of House zijn evenementen als WiSH Outdoor, Intents Festival, 7th Sunday Festival, Ploegendienst Festival en Lakedance aangesloten. Een woordvoerder vindt de uitspraken van de minister ‘ongefundeerd’.

“Minder festivals betekent niet dat drugsproductie of de daarmee gepaarde ondermijning afneemt”, laat hij weten. “Het gebruik van drugs is helaas een hedendaags fenomeen. Dit is niet per definitie gekoppeld aan festivals, hoewel we natuurlijk ook zien dat het daar wordt gebruikt. Maar dit gebeurt ook bij voetbal, concerten en andere evenementen.”

Politie-inzet

Front of House pleit er zelf voor om goed te kijken naar de noodzaak van politie-inzet tijdens festivals en de manier waarop. "Evenementen nemen zelf al veel maatregelen om de politie te ontlasten. Denk aan strenge controles bij binnenkomst en op het terrein, actief toezicht op het evenement, de inzet van medische diensten en cameratoezicht. Wat ons betreft is de politie-inzet meer een slot op de deur."

Op het gebied van preventie werken de festivals samen met Novadic-Kentron, een instelling voor verslavingszorg. Bezoekers worden vooraf en tijdens het festival actief geïnformeerd over de risico’s van drugs- en alcoholgebruik.

“Ook wij horen en lezen dat de politie kampt met een personeelstekort, maar dat probleem los je niet op door minder festivals te organiseren. Onderzoek eerst goed waar de knelpunten zitten, voordat er zulke uitspraken worden gedaan”, zegt de woordvoerder.

'Te kort door de bocht'

De branchevereniging voor evenementenmakers (VVEM), vindt de uitspraken van de minister ook ‘te kort door de bocht’. “Drugsgebruik is een maatschappelijk probleem dat van buiten de poorten een evenemententerrein op kan komen en niet andersom. De daadwerkelijke bron zijn de vele drugslaboratoria in het land."

De VVEM laat verder weten het ‘uitermate storend’ te vinden dat de festivalbranche ‘op deze manier wordt weggezet als bron voor maatschappelijke en criminele problemen’.