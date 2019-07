Minister van Waterstaat bezoekt het gortdroge Oost-Brabant: "Confronterend om te zien"

Dat het droog is in Oost-Brabant wist ze wel. "Ik word goed op de hoogte gehouden van de situatie." Toch wilde ze het met eigen ogen zien, want op de zandgronden heeft het uitblijven van regen veel meer gevolgen dan in het noorden van Nederland.

"Afgelopen zomer heeft ons geleerd dat je op droogte voorbereid moet zijn. Dat zijn we niet gewend, want in Nederland waren we altijd op gericht op waterveiligheid. We wilden het water altijd zo snel mogelijk afvoeren. Nu moeten we juist proberen om het water vast te houden."

'Oude systemen opnieuw ontdekken'

Een voorbeeld daarvan zag ze in Liessel, waar het Waterschap Aa en Maas de minister had meegenomen naar een volle beek met snelstromend water in de Deurnsche Peel. "Het water wordt vanuit kanalen via beekjes aangevoerd," legt dijkgraaf Lambert Verheijen uit.

"Het komt terecht in een soort schil om de Peel waar het wordt gebufferd, zodat het grondwater in de Peel niet verder wegzakt. In tijden van droogte wordt het verspreid naar de achterliggende natuur."

Klimaatverandering

"Het zijn oude systemen die we opnieuw ontdekken," vervolgt hij. "Het is belangrijk gelet op de klimaatverandering die we op dit moment meemaken." In Someren laat hij bij een kurkdroge Kleine Aa de minister een tegengestelde situatie laten zien.

"Hier is de wateraanvoer afhankelijk van neerslag. De twee millimeter die het vannacht geregend heeft, helpt deze beek echt niet want die staat al maanden droog." Het Waterschap berekende dat het drie maanden onafgebroken zou moeten regenen om het grondwater weer op peil te brengen.

"Haal de tegels uit je tuin'

"Maar de mensen kunnen zelf ook heel veel doen om water langer vast te houden," zegt minister Van Nieuwenhuizen. "Haal de tegels uit je tuin en vervang ze door groen en bomen. Vang het regenwater op in een regenton."

Ze benadrukt nog maar eens dat het belangrijk is om de aandacht voor de droogte niet te laten verslappen. Een boodschap die ook dijkgraaf Verheijen niet vaak genoeg kan herhalen: "Het is ook een kwestie van bewustwording. We zouden die graag willen versterken, zodat iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren. We kunnen het als Waterschap niet alleen. Voor een betere watervoorziening zijn we ook afhankelijk van burgers, landbouw en natuur."