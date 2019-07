Vacature schaapsherder: je moet van dieren houden en niet zeuren

Schaapsherder John Sterrenburg uit Rosmalen zoekt een schaapsherder. Hij is eigenaar van De Kornse Boezem en in de omgeving Geertruidenberg kan hij wel wat extra hulp gebruiken, maar iemand vinden is lastig. “Veel mensen hebben veel te romantische gedachten over dit vak. Ze denken lekker te gaan wandelen met de schapen, maar het is hard werken.”

In de vacature staat onder meer dat je in alle weersomstandigheden moet werken. “Je moet niet zeuren. Je moet er altijd voor de dieren zijn.” John kan het weten want hij heeft de zorg over 450 schapen, plus natuurlijk de honden die de kudde vergezellen.

Eisenlijstje

John is de hele dag bezig met de schapen. “Ik hou de dieren altijd in de gaten. In de ochtend begin ik met een inspectie van de dieren en kijk ik of de schapen niets mankeren. Ik controleer bijvoorbeeld of ze mank lopen."

De schaapsherder heeft een lijstje waar de nieuwe collega aan moet voldoen, maar het belangrijkste blijft de liefde voor de dieren: “Je moet wat met dieren hebben en de schapen moeten goed verzorgd worden.” Het is ook handig als je een rijbewijs hebt, een diploma bezit, kennis van de natuur meeneemt en flexibel inzetbaar bent.

Augustus

In augustus moet de schaapsherder aan de slag, maar de perfecte kandidaat is nog niet gevonden. “Er zit druk op de ketel, maar het is erg lastig.”