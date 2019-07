Vogelrevalidatiecentrum Zundert overweegt opnamestop: 'Het is sappelen'

Het revalidatiecentrum is volledig afhankelijk van giften. Brosens: "Dus bij de jaarlijkse begroting kom je 50 tot 60.000 euro tekort en hoop je maar dat mensen zullen doneren."

Onzekerheid

Naast de vrijwilligers werken bij het Vogelrevalidatiecentrum ook vier betaalde krachten. En het is elk jaar maar de vraag of ze zijn te veroorloven. "Het is een onzekere factor voor de betaalde krachten die je nodig hebt om de kwaliteit te kunnen garanderen. Je hebt heel veel vrijwilligers die allemaal komen helpen, maar voor een goede coördinatie en professionaliteit heb je ook betaalde krachten nodig", aldus Brosens.

Het centrum bestaat sinds 1980 en vangt nu jaarlijks zo'n 6000 kleine dieren - voornamelijk vogels - op. Maar volgens de oprichter wordt de financiële ondersteuning door de provincie hard gemist. Er bestaat zelfs een kans dat niet alle aangeboden dieren geholpen kunnen worden. Dat zou kunnen leiden tot opnamestop.

Naar de kloten

"Als wij niet meer die kwaliteit kunnen leveren, dan zullen we tegen mensen moeten zeggen 'sorry, we zitten vol'. Dan is de deur dicht", zegt Brosens. "Willen we kwaliteit handhaven dan moet je in ieder geval zorgen dat de dieren die gebracht worden ook de zorg krijgen die ze verdienen. Dan moet je ze niet aan de andere kant dood laten gaan. Dan verlies je ook je vrijwilligers en gaat het centrum naar de kloten."

Een oehoe kijkt toe. (foto: Raoul Cartens)

Subsidie

Brosens vindt dat de provincie Brabant haar verantwoordelijkheid moet nemen: "Het is een verantwoordelijkheid die de overheid heeft naar de natuur. Want iedereen heeft het over duurzaamheid, maar duurzaamheid is ook de zorgplicht naar de dieren die je hebt rondvliegen en -lopen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de provincie de dierenopvangcentra in Zundert en Someren elk een structurele subsidie van 60.000 euro geeft. Daarmee kun je minimaal één gekwalificeerde kracht aannemen, die zorgt dat alles in goede banen geleid wordt."

Samen met het bijna voltooide centrum in Someren gaat Brosens een notitie aanbieden aan het nieuwe provinciebestuur waarin wordt gevraagd om financiële steun.