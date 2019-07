Anouk Sohier (19) begon met balletjes zoeken rond de golfbaan, nu droomt ze van de Olympische Spelen

Anouk vond toen ze jong was eigenlijk alle balsporten leuk. Uiteindelijk viel de keuze op golf. Een knieblessure was een reden om niet voor hockey te kiezen. "Ik was best wel veel gegroeid in een jaar tijd. Ik had eigenlijk zoveel pijn dat ik niet meer kon hockeyen. En ik vond golf superleuk. Ik wist ook wel dat ik een beetje talent had. Ik dacht dat ik snel een leuk niveau kon halen."

Niet veel kinderen kiezen voor golf. Tijdens een rondje over de baan van golfclub Toxandria zie je eigenlijk geen jeugd. Anouk weet dat het imago van de sport aan het veranderen is, maar dat het merendeel toch nog ouder is. Toch vindt ze het zelf heel leuk. "Het is continu een ontdekkingsreis van hoe beter te worden. En het falen is ook leuk. Om van te leren en successen te behalen."

Alles in teken van golf

Anouk heeft er veel voor over om de top te bereiken. Over zo'n anderhalf jaar wil ze professional zijn. Het volgende doel is: in actie komen op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Maar haar grootste droom is toch wel het winnen van een Major. Bij de vrouwen zijn er vijf majors, het zijn de meest toonaangevende toernooien die er zijn. En als ze zelf mag kiezen, dan het liefst de British Open. Alles staat in het teken van haar droom. "Ja, eigenlijk wel."

Ik ga nooit op stap, maar heb ook niet het gevoel dat ik dat mis.

Zo'n 30 tot 35 uur per week staat Anouk op de golfbaan. Daarnaast is ze wekelijks ook nog drie of vier keer in de sportschool te vinden. "Ik ga nooit echt op stap. Soms zie ik dat mensen van mijn leeftijd drie of vier keer per week naar de kroeg gaan. Dan denk ik: dat is ook topsport, maar dan toch wel anders", zegt ze lachend. "Dat zit er voor mij niet in. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik dat mis."

Anouk Sohier samen met Sadom Kaewkanjana, winnaar bij de jongens (foto: Bert van der Toorn)

Toernooi Toxandria

Het grootste succes in haar golfcarrière boekte ze bijna een jaar geleden. Anouk won de Dutch Junior Open in Molenschot, op de baan van Toxandria. "Daar ben ik wel het meest trots op tot nu toe." Een soort thuiswedstrijd. Het is niet ver van huis en ook niet ver van haar thuisbaan Princenbosch in Molenschot. "Dat maakt het extra leuk. Ook omdat er veel publiek komt kijken uit de omgeving."

"Opnieuw winnen is nu haar doel. Ik wil gewoon het optimale uit mezelf halen komende week. Als ik dat doe dan maak ik een goede kans om weer te winnen", vertelt de jonge golfster. Ze rekent op een sterker deelnemersveld in vergelijking met vorig jaar. Daar is ze alleen maar blij mee. "Je wilt je meten met de besten van Europa. Of van de wereld." Vanaf woensdag 17 juli gaat ze dat doen, dan begint het toernooi.