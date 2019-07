Hondenpoepzakjes, stiften en sinaasappelschillen: we spoelen de gekste dingen door de wc [VIDEO]

Tientallen rioolwaterzuiveringsinstallaties in Brabant reinigen ons rioolwater. Vervolgens stroomt het schone water terug de natuur in. Rechtstreeks uit het riool komt het water van zo’n 300.000 inwoners de waterzuivering in Aarle-Rixtel binnen. Daar zit een grote kelder waar het rioolwater wordt opgevangen. Met vier pompen wordt het water naar boven gepompt. Als eerste wordt het grove materiaal uit het water gezeefd.



Vochtige doekjes groot probleem

Tijdens het zeven worden veel dingen aangetroffen die niet in het riool horen. Maud ziet bijvoorbeeld een stift, sinaasappelschillen en hondenpoepzakjes. ‘Zo zie je maar wat voor grof materiaal we allemaal aantreffen’, vertelt technoloog Robert Kras. ‘’Het grootste probleem dat we hebben zijn vochtige doekjes. Mensen gooien ze in het toilet, maar ze verteren niet. Het valt niet uit elkaar.’’

Hogere kosten door ons doorspoelgedrag

Door dingen door het riool te spoelen die daar niet horen, gaan de waterzuiveringsinstallaties slechter werken. Daarmee worden de kosten voor het zuiveren van afvalwater hoger, meldt Waterschap Aa en Maas. Wanneer je het riool dus gebruikt waarvoor het bedoelt is, werk je mee aan het zo laag mogelijk houden van de kosten. Wil je weten wat je wel en niet door het riool kan spoelen? Kijk dan hier.

