Meedoen aan dikke mannen race? Dat mag vanaf 95 kilo: ‘Geen doping- maar gewichtscontrole'

We kennen al een dikke banden race, maar in Roosendaal hebben ze tijdens de kermis een opmerkelijke variant bedacht: de dikke mannen race. Wie 95 kilo of meer weegt, mag meestrijden voor de hoofdprijs.

“Tegenwoordig zie je vaak een dikke banden race, dus wij dachten: we doen een dikke mannen race. In Rotterdam wordt het ook al georganiseerd dus daar hebben we het een beetje van afgekeken. Eigenlijk is het bedoeld om mensen die wat zwaarder gebouwd zijn, te stimuleren om te gaan fietsen”, vertelt voorzitter Phil Poppe.

De organisatie noemt de race het klapstuk van de dag tijdens de 82ste Kermisronde van Roosendaal op zondag 8 september.

Eerlijke strijd

“Ik ben zelf ook wat zwaarder maar fietsen gaat altijd goed. Er zijn genoeg mensen die zwaarder zijn dan 95 kilo maar toch goed kunnen fietsen." Phil geeft toe dat niet iedereen boven de 95 kilo te zwaar of dik is. “Alleen als je zwaarder bent en het opneemt tegen een gast van 65 kilo, ga je niet winnen. Nu is het een gelijke strijd.”

Phil benadrukt dat het wel om een echte wedstrijd gaat en geen ludieke actie. “Iemand die totaal niet geoefend is, kan misschien beter niet meedoen want sommigen van ons kunnen 30 km per uur fietsen terwijl ze zwaar gebouwd zijn.”

Controle

De organisatie gaat bij twijfelgevallen controleren op gewicht. “Je moet wel echt minimaal 95 kilo wegen. We hebben geen dopingcontrole, maar een gewichtscontrole!”

Benieuwd hoe zo'n dikke mannen race eruit ziet? RTV Rijnmond maakte er vorig jaar een reportage over.