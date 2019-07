Feestmaal voor bijzondere vogels in 'gloednieuw' natuurgebied de Noordwaard

Tim Visser, de natuurvlogger van Omroep Brabant, laat je in zijn nieuwste vlog het natuurgebied de Noordwaard zien. Dit bijzondere gebied dient sinds enkele jaren als wateropvanggebied en overstroomt daardoor regelmatig. Ook is er sprake van eb en vloed door de verbinding met de zee. Het gebied trekt bijzondere vogels aan en voor hen is een rol weggelegd in de vlog.

De Noordwaard is een gloednieuw stukje Brabantse natuur bij de Biesbosch en is aangelegd om het kanaal de Nieuwe Merwede meer ruimte te geven. Wanneer de waterstand in de Nieuwe Merwede twee meter boven het NAP uitkomt, bijvoorbeeld bij hevige regenval, dan wordt de Noordwaard gebruikt als gebied om water op te vangen. Het land komt dan onder water te staan. Vanuit de Noordwaard wordt het water vervolgens afgevoerd naar de zee.

Feestje voor vogels

Doordat de Noordwaard in verbinding staat met de zee is er sprake van eb en vloed. Daar komen vogels als kluten, kemphanen, grutto’s en lepelaars opaf. Volgens Tim zie je de vogels het beste vanaf het fietspad langs de weg.

"Je kunt hier prachtig over het getijdengebied heen kijken waar het twee keer per dag eb is. Dan zie je de steltlopers op zoek gaan naar voedsel. Steltlopers zijn vogels met lange poten die daardoor door het lage water kunnen lopen. Je ziet hier bijvoorbeeld de lepelaar, kemphaan en de kluut. Deze plek is echt een feestmaal voor ze. De aanleg van de Noordwaard heeft prachtig mooie natuur opgeleverd. Je kan hier uren rondkijken."