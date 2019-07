Yaël (11) uit Vlijmen is de allerjongste van 47.000 deelnemers aan de Vierdaagse

Was ze één dag later geboren, dan had Yaël Groothuis uit Vlijmen dit jaar nog niet aan de Nijmeegse Vierdaagse mee mogen doen. Maar omdat ze op 31 december van dit jaar 12 wordt, mag ze dinsdag van start. Ze is de allerjongste deelnemer van de 47.000 mensen die vier dagen lang dertig, veertig of vijftig kilometer gaan lopen.

Voor Yaël is de Nijmeegse Vierdaagse al een beetje bekend terrein. De afgelopen jaren ging ze haar vader aanmoedigen die al tien keer heeft meegedaan aan het massa-wandelfestijn. Deelde ze de afgelopen jaren nog mandarijntjes uit aan de deelnemers, dit jaar gaat ze dus zelf lopen. En daar kijkt ze naar uit.

Trainen was leuk, de Vierdaagse nog leuker

"Ik vond het al heel leuk om bij papa te komen kijken en nu wil ik het heel graag zelf proberen. Ik heb er met papa ook voor getraind. We hebben samen veel gelopen, want straks moet ik vier keer dertig kilometer wandelen. Saai is het niet en zeker met al die mensen die meelopen en langs de route staan. De training was heel leuk, maar de echte Vierdaagse wordt nog leuker."

Yaël is niet bang dat het te zwaar zal worden. Ze loopt gemakkelijk en heeft zich goed voorbereid. Vader René, zelf een ervaren Vierdaagseloper, vergezelt zijn dochter. Dat betekent ook voor hem een andere ervaring.

Kippenvel op de Via Gladiola

"De vorige keren liep ik mijn eigen tempo, nu is dat dus anders. Maar ik hoef me nauwelijks aan te passen want Yaël loopt bijna hetzelfde tempo. Het lijkt me wel heel mooi om op de laatste dag met mijn dochter, die dan ook nog de jongste deelnemer is, de Via Gladiola op te lopen. Dat zal wel iets aparts zijn."

Zo denkt Yaël er ook over. "Ik heb echt geluk gehad dat ik dit jaar al mee mag doen. Met twee kinderen die ook op 31 december jarig zijn, ben ik de jongste deelnemer. Maar het belangrijkste vind ik dat ik gewoon mee kan doen. Of ik het ga redden? Ik hoop het wel, maar ik ga er eigenlijk wel vanuit."