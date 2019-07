60-jaar oud nummer van overleden zanger Jules de Corte ontdekt: 'Dit is een enorme vondst'

De blinde De Corte, die werd geboren in Deurne, schreef honderden nummers voor onder andere KRO-radio. Hij werd bekend met liedjes als De Vogels, Ik zou wel eens willen weten en Als je overmorgen oud bent.

Het nummer dat nu is opgedoken heet De Beiaardier van Vlissingen en zal over een maand op de cd Bells Forever verschijnen. "Dit is een enorme vondst", zegt Van der Linden, die de Corte nog heeft gekend. "Het is een onbekend lied dat nooit is uitgebracht."

Cd over klokken

Van der Linden snorde het nummer samen met een kennis op. "We gingen voor de cd specifiek op zoek naar nummers die met klokken te maken hebben." Hij is erg in zijn nopjes met de toevoeging aan de cd. "Normaal heb je ook een beetje: wat moet je met zo'n liedje? Deze cd gaat specifiek over klokken en dit nummer ook, dus het past. Mooier kan eigenlijk niet."

Over de rechten van het nummer hoeft Van der Linden zich geen zorgen te maken. "Dit is met toestemming van alle betrokkenen gedaan. Thea (de echtgenote van Jules) vond dit heel leuk."