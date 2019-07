Bredase Willemstraat tijdelijk omgebouwd tot atletiekbaan om de sport te promoten

De straat tussen het NS-station en het Valkenberg in Breda was vrijdag tijdelijk omgebouwd tot atletiekbaan met hordes. Het hoort bij een promotiecampagne van de Nederlandse Atletiek Unie die zo de sport dichter bij de mensen wil brengen. Een enorme plensbui dreigde alles in het water te gooien, maar na flink dweilen konden de atleten toch aan de gang.

Ook meerkamp-atlete Nadine Broersen uit Dongen gaf een demonstratie, weliswaar niet in volle vaart om blessures door de natte baan te voorkomen.

Ver weg

Niet alleen in Breda, maar ook in acht andere binnensteden worden atletiekdemonstraties gehouden. "Atletiek ligt een beetje ver weg van de mensen. Door het midden in de stad te organiseren, willen we het letterlijk naar de mensen brengen zodat ze toch in aanraking komen met de sport", legt sportmarketeer Björn Werrelmann uit.

Voor Nadine Broersen is het een soort thuiswedstrijd: "Ik vind het superleuk. Helemaal natuurlijk in mijn stad. Ik woon wel in Dongen, maar AV Sprint in Breda is mijn baan. Ik denk dat het goed is voor de atletiek. En ik denk dat het leuk is dat andere mensen zo een beetjes te laten zien wat atletiek is."