Grimmige sfeer bij wegslepen caravans in Breda, politie verricht aanhouding

BREDA -

Een geschil over geparkeerde caravans in De Savorin Lohmanstraat in Breda is vrijdagmiddag uit de hand gelopen. De gemoederen liepen zo hoog op dat de politie iemand heeft aangehouden vanwege het slaan van een handhaver. De politie zette daarna onder meer een politiehond in om de rust in de straat terug te brengen.