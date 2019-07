Man (28) overleden na steekpartij aan de Haven in Breda, 31-jarige verdachte aangehouden

Bij een steekpartij aan de Haven in Breda is vrijdagnacht rond halfvijf een 28-jarige man uit die stad zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is zaterdag aan zijn verwondingen overleden. De politie hield kort na de steekpartij een 31-jarige verdachte aan. De woonplaats van de verdachte is niet bekend.

Vanwege de ernst van de situatie was er een traumahelikopter opgeroepen. De Bredanaar is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar hij dus later overleed.

De plaats waar de steekpartij plaatsvond werd afgezet. Forensische en tactische rechercheurs deden zaterdagochtend uitgebreid onderzoek. De politie sprak al met enkele getuigen en verzamelde camerabeelden uit de omgeving. In de loop van zaterdag zoeken duikers in het water van de haven nog naar het eventuele steekwapen.

Burgemeester Paul Depla liet via Twitter weten dat hij contact heeft met de horeca en de politie over maatregelen die de kans op dit soort incidenten kunnen verkleinen. Komende week is daar een overleg over.