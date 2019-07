Man (28) overleden na steekpartij aan de Haven in Breda, mes gevonden

BREDA -

Een man van 28 is zaterdag overleden aan de verwondingen die hij 's nachts had opgelopen bij een steekpartij in zijn woonplaats. De man was bij het incident dat zich rond halfvijf afspeelde aan de Haven, zwaargewond geraakt. In de loop van de dag hebben duikers in het water van de haven naar het eventuele steekwapen gezocht. Er is ook een wapen gevonden, maar er wordt nog onderzocht of hiermee de man is geraakt.