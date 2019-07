Steekpartij aan de Haven in Breda, slachtoffer zwaargewond

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)

BREDA -

Bij een steekpartij aan de Haven in Breda is vrijdagnacht iemand zwaargewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.