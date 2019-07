Drugslab gevonden in loods in Breda, bekijk hier hoe het er van binnen uit ziet

In een pand in de Van de Reijtstraat in Breda is vrijdag aan het begin van de avond een drugslab gevonden. Het pand werd vrijdagnacht door zwaarbewapende agenten in de gaten gehouden.

Volgens een politiewoordvoerster is het drugslab niet in bedrijf, maar zijn er wel grote hoeveelheden drugs en grondstoffen voor de productie van drugs gevonden. De loods was in gebruik door een klus en schoonmaakbedrijf. Naast de gevonden grondstoffen zijn er ook de materialen van het klusbedrijf opgeslagen.

De politie kwam het drugslab op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. De drugs en de grondstoffen zijn verdeeld over twee loodsen aangetroffen. In een van de loodsen staan jerrycans met vloeistoffen tegen de achterwand opgestapeld. Ook is er een pallet met zakken te zien. Er hangt een chemische lucht rond de loods.

Na de vondst werd het pand eerste bewaakt door zwaar beveiligde agenten, maar op zaterdag door door gewone agenten. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning (LFO) doet onderzoek en neemt monsters van de gevonden stoffen.

Onze provincie is het epicentrum van drugsproductie. Brabantse xtc en speed gaan de hele wereld over. Wat schuilt hier allemaal achter? Omroep Brabant dook in de wereld ‘Achter de blauwe vaten’. Klik hier voor het overzicht.