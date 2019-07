'We zijn beduveld', torenhoge windmolens en zware industrie op nieuw regionaal industrieterrein

Het bedrijventerrein komt aan de zuidkant van de A59, tussen Den Bosch, Heesch en Oss. De economie groeit en volgens de drie betrokken gemeenten - Bernheze, Den Bosch en Oss - is dit dé kans om bedrijven naar Brabant te halen. Het terrein is vooral bedoeld voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben, zoals grootschalige transport-, distributie- en bouwbedrijven.

Dat moet allemaal wél duurzaam, want de gemeenten willen allemaal goed scoren op het vlak van duurzaamheid. Dus komen er op het terrein behalve zonnepanelen ook drie enorme windmolens. Iets waar omwonenden met afgrijzen op reageren.

Al lang in de planning

Al meer dan tien jaar geleden werd er voor het eerst over gesproken over dit regionale bedrijventerrein. Omwonenden uit Heesch, Geffen en Vinkel konden zich toen prima in de plannen vinden. Toen de crisis kwam, kwam de ontwikkeling van het bedrijventerrein op een laag pitje te staan. Tot een paar weken geleden. Op een informatieavond over het concept-bestemmingsplan schrokken de omwonenden zich een ongeluk.

Eric Govers woont in Vinkel. "Dit staat in geen enkele verhouding tot wat we eerder hebben gehoord. We voelen ons eigenlijk een beetje beduveld." Daarmee doelt hij vooral op de grootschalige industrie die in de nieuwe plannen wél is toegestaan. Er komt ruimte voor bedrijven in de op-één-na-zwaarste klasse, categorie 5.1. "We zeggen hier wel eens: het enige dat hier niet mag komen is een olieraffinaderij of een kerncentrale."

Gemeenten moeten instemmen

Roy Geers, wethouder van de gemeente Den Bosch, zegt dat het zo'n vaart niet zal lopen. "We hebben het bedrijventerrein zo ingericht dat de zware industrie alleen in het midden kan komen. Zo is er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. Daarnaast moeten de gemeenteraden van alle drie de gemeentes eerst instemmen met de komst van deze bedrijven en dat wordt allemaal heel serieus afgewogen."

Henk Verstegen uit Heesch vindt dat veel te makkelijk. "Dat is nou precies ons grootste bezwaar. Als de gemeentes toch zeggen dat ze deze bedrijven liever niet willen hebben, schrap het dan gewoon uit de plannen."

Ook de geplande windmolens zijn de omwonenden een doorn in het oog. De windmolens krijgen een tiphoogte van 210 meter. Dat zijn zo ongeveer de hoogste molens die op dit moment in Nederland te vinden zijn. Eric Govers vindt het onbegrijpelijk. "Binnen zo'n klein gebied, dat heeft een enorme impact. Denk aan geluidsoverlast, aan de slagschaduw. We vragen ons af of we 's nachts nog wel kunnen slapen."

Groene buffer

Behalve een aantal windmolens is er ook een zonnepark gepland. Iets waar de omwonenden zich goed in konden vinden. Totdat uit de nieuwe plannen bleek dat het zonnepark niet óp het bedrijventerrein komt, maar ernaast.

Voor Henk Verstegen heeft dat grote gevolgen. "Er zou een groene buffer rond het bedrijventerrein komen. Met bomen, water en ander groen. De buffer is nu ingewisseld voor het zonnepark. Daar maak ik mij ernstige zorgen over. Versterken de zonnepanelen niet het geluid van het bedrijventerrein?"

Wethouder Geers laat weten dat hij dat nog onderzoekt, al benadrukt hij wel dat de komst van het zonnepark een belangrijke stap is, net als de komst van de windmolens. "We hebben gezien dat de overlast van de windmolens, gezien de andere overlast van de snelweg en het bedrijventerrein, daar wel in past."

'Mijn paradijs is straks weg'

Silvia van den Haneberg kijkt vanuit haar slaapkamerraam op het groen dat moet wijken voor het bedrijventerrein. Toen ze er ging wonen lagen er nog helemaal geen plannen. Dat ze geen enkel medeleven krijgt van de gemeenten steekt haar. "Als je vraagt hoe dat nou gaat als die windmolens er staan, of ik 's nachts nog slaap, krijg je als antwoord dat je je raam maar dicht moet doen. Dat noem ik geen medeleven. Mijn paradijs is straks weg."

Henk Verstegen: "Het grootste pijnpunt is dat we niet zijn meegenomen in het wijzigen van de plannen. We staan absoluut open voor goed overleg. Praat met ons over de invulling van het terrein, anders staan we straks tegenover elkaar voor de Raad van State."

Wethouder Roy Geers zegt de zorgen van de omwonenden echt serieus te nemen. "We nodigen iedereen uit om te reageren op de plannen. Zo weten we welke zorgen er zijn en kunnen we die meenemen in het vervolgtraject." De inspraakprocedure is verlengd tot 13 augustus.

Eric, Henk en Silvia hebben met nog een aantal andere bezorgde omwonenden een platform opgericht: Eerlijkoverheeschwest.nl, waar iedereen informatie kan vinden over het plan én bezwaar kan maken.