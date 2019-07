Brandweer redt jongen van dak bij uitslaande brand in Tilburg

Bij een uitslaande brand heeft de brandweer zaterdag een jongen van het dak van een huis aan de Antoon Coolenlaan in Tilburg gered. De jongen was naar boven gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Brandweerlui haalden de jongen met een hoogwerker van het dak.

Een bewoonster van het huis is door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brand brak rond kwart over twaalf uit. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De bovenverdieping van het huis is door de brand verwoest. Hoe de brand kon ontstaan, is onbekend.