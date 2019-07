Vrouw doet alsof ze van de gemeente is en berooft bejaarden van geld en sieraden

Twee bejaarde vrouwen zijn donderdag bij hen thuis in Oosterhout beroofd. Dit gebeurde door een vrouw die zich voordeed als medewerkster van de gemeente. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

De verdachte stelde zich voor als Marion en zei de vrouwen - allebei in de negentig - dat ze 'in het belang van ouderen langskwam'. Ze kreeg daarop van de slachtoffers een rondleiding door hun huizen. 'Marion' stelde zich daarbij geïnteresseerd op.

Flink bedrag

Hoewel beide slachtoffers de vrouw continu in de gaten hielden, was er bij de ene bejaarde vrouw een flink geldbedrag gestolen en bij de ander sieraden.

De politie gaat er vanuit dat de vrouw bij de diefstal hulp kreeg van iemand.

Signalement

'Marion' is een blanke vrouw met een enigszins gebruind gezicht. Ze wordt ongeveer 40 jaar oud geschat, is ongeveer 1,65 meter lang en heeft bruin haar dat ze in een knotje droeg. Ze sprak accentloos Nederlands. De verdachte droeg een zwarte trui met korte mouwen

.