Naweeën juni-storm: 2000 bomen geveld, schade van 1,5 miljoen euro in Eindhoven en omgeving

Uit de inventarisatie blijkt verder dat het nog maanden gaat duren voordat alle sporen van het extreme weer zijn gewist. Als het tot herplant komt, dan zal dat op zijn vroegst komend najaar gebeuren. In Eindhoven zijn hiervoor mogelijk twee tot drie plantseizoenen nodig.



'Geen achterstallig onderhoud'

De reacties van de gemeenten maken verder duidelijk dat het ontwortelen van de bomen niet het gevolg was van achterstallig onderhoud. In vrijwel alle gemeenten worden bomen periodiek geïnspecteerd op veiligheid volgens de Visual Tree Assessment Methode (VTA). “Het zijn niet per definitie kwetsbare bomen, die zijn omgegaan”, laat een woordvoerder van de gemeente Meierijstad desgevraagd weten. “Vaak spelen andere oorzaken een rol, denk aan een bepaalde windrichting en onderontwikkelde wortels.”



De zegsman kon nog niets vertellen over de kosten die gemoeid zijn met het omhakken, snoeien en/of afvoeren van bomen én het herstel van de bestrating. Eerder was bekend geworden dat de nasleep van de storm vooral voor de gemeente Eindhoven in de papieren gaat lopen. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van ruim 1 miljoen euro. Verspreid over de hele stad waaiden ongeveer duizend bomen om of raakten ze zwaar beschadigd. Stoepen, straatmeubilair en lichtmasten moesten het eveneens ontgelden.





Hoge schadepost voor Nuenen

Opvallend hoog is ook de schatting die de gemeente Nuenen maakt: 125.000 euro gaan de herstelwerkzaamheden daar naar schatting kosten. Mogelijk komt dit door het kappen van drie monumentale bomen. Ze raakten door de storm instabiel en vormden zo een gevaar voor de huizen waar ze vlakbij stonden.



Voor het opruimen van de bomen en takken hebben de gemeenten onder meer een beroep gedaan op Pius Floris Boomverzorging (Vught) en de bomenrooiers Kuipers (Son) en Weijtmans (Udenhout). Voor deze bedrijven gold: de één zijn dood is de ander zijn brood. Ralf Van Humbeeck, namens Weijtmans: “Dat klopt. We zijn vanaf de eerste meldingen dagelijks met een aantal ploegen in de weer geweest. Afspraken die we al hadden staan, hebben we moeten uitstellen, maar hiervoor hadden onze klanten begrip.”



Zoveel mogelijk bomen sparen

"In de holte van een afgescheurde tak zitten soms insecten en dieren en daarom is het belangrijk om die bomen te behouden", zegt Ralf bij één van de bomen waar maandag de losse takken uitgezaagd worden. "We proberen zoveel mogelijk bomen te sparen."



In maart dit jaar en vorig jaar januari was het ook alle hens aan dek. Van Humbeeck: “Het zal vaker gebeuren, dit soort heftige weersverschijnselen. Daar doe je niets aan, ze komen vaak onverwacht, maar je moet als bedrijf wel klaar staan om direct in actie te kunnen komen.”



