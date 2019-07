Het wordt eindelijk weer zomers warm en wat zonniger (met af en toe een bui)

"Woensdag krijgen we geregeld zon", vertelt Bloem. "Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden, met weinig wind." Donderdag en de dagen daarna kan het nog wat warmer worden. "Ja, het wordt allemaal wat zomerser", knikt de weerman van Weer.nl. "Misschien af en toe een regen- of onweersbui, maar het lijkt er niet op dat het vanaf donderdag alleen maar regent of onweert."

Gedeeltelijke maansverduistering

Maar komende week begint met hetzelfde weer als deze zondag en de afgelopen dagen. "Het wordt zo'n 19 graden. Een wat gematigde zomerdag, dus. Het is niet helemaal droog, er zijn her en der wat buitjes."

Een donkere lucht in het buitengebied van Steenbergen. (Foto: Ad Schouteren)

Dinsdag kijken we ook nog tegen wolkenvelden aan, maar dan stijgt de temperatuur al naar 20 tot 22 graden. "En dan breekt de zon wat vaker door. Als het dinsdagavond wat meer opklaart, kunnen we de gedeeltelijke maansverduistering vanaf een uur of negen goed zien. Die duurt tot zo'n twee uur in de nacht, maar het hoogtepunt is in de loop van de avond."