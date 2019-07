Man betrapt inbreker in zijn huis in Tilburg en loopt een hoofdwond op bij worsteling

Een man uit Tilburg is zaterdagnacht gewond geraakt nadat hij een inbreker in zijn huis aan de Ringbaan West betrapte. Hij zag de inbreker toen hij rond kwart voor vijf thuiskwam.

Er ontstond een gevecht en daarbij liep de bewoner een flinke hoofdwond op.

Ingesloten in de tuin

Samen met een andere man slaagde de bewoner erin de verdachte in te sluiten in de tuin en de politie te waarschuwen.

De verdachte, een 37-jarige man zonder vaste woonplaats, is aangehouden.

Behandeling

De gewonde bewoner is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.