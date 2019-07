F-16 van vliegbasis Volkel scheert op 300 meter hoogte boven Parijs [VIDEO]

Een F-16 van vliegbasis Volkel scheerde zondag over de Franse hoofdstad Parijs. Geen zorgen, Nederland heeft geen ruzie met Frankrijk. De F-16 deed namens Nederland mee met het jaarlijkse défilé ter ere van de Franse feestdag Quatorze Juillet. Vliegbasis Volkel deelde de beelden via Twitter.

De Fransen vieren met Quatorze Juillet de bestorming van de Bastille-gevangenis op veertien juli - en daarmee de start van de Franse Revolutie. Elk jaar wordt daarbij ook een fly-over georganiseerd waarbij een groep straaljagers over de hoofdstad scheert.

De vliegtuigen vliegen 'rustig' met zo'n 550 kilometer per uur over Parijs, zo zegt piloot Guido in een interview tegen De Telegraaf. Ze vliegen op zo'n 300 meter hoog, dat is net iets lager dan de top van de Eifeltoren (324 meter). En dat ziet er zo uit.