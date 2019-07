Hoe stop je een fiets in een kliko? Bij het NK fietsfrotten doen ze dat in 1 minuut en 14 seconden

Vijf man krijgen vijf minuten de tijd om de fiets, zonder enige hulpmiddelen, in een kliko te krijgen. “Ja, er is wel een techniek voor”, vertelt Frank van Leeuwen van de organisatie. “Twee man pakken allebei de fiets aan een uiteinde vast. En daarna ga je hem heel hard op de grond rammen. En als je moe bent, dan wissel je. Je moet eigenlijk de fiets proberen te breken, dat is makkelijker dan met menselijke kracht te vouwen."



Hoe goed je ook hebt nagedacht over de techniek, zonder enige mannelijke lompigheid is de wedstrijd niet te winnen. "Je moet zeker lomp zijn", weet de winnaar van vorig jaar. "Wij zijn eigenlijk allemaal wel lomp. Gewoon hard op de grond duwen en dan vouwt het fietsje op een gegeven moment dubbel als een vouwfiets eigenlijk." Het winnende team van dit jaar deed dit in 1 minuut en 14 seconden.

Het is de tweede keer dat het NK in Budel-Schoot wordt gehouden. Het is een groot succes. Het was namelijk de bedoeling om meer mensen naar de kermis te trekken en dat is gelukt. Er komen veel mensen kijken. “We dachten als we nu iets organiseren voor de oudere jeugd en ouders, dan zijn die al hier en kunnen de kinderen ondertussen gewoon naar de kermis. En dan hebben we een mooie win-winsituatie.”

