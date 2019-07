Wie is de snelste? Teckels racen tegen elkaar maar hebben moeite met tussen de lijntjes rennen

De regels zijn als volgt: een begeleider laat de hond los en zo'n 30 meter verder lokt een tweede begeleider de teckel. En het beestje dat het snelst de dertig meter overbrugt, is de winnaar. Klinkt simpel, toch? Toch weten de aanwezige teckels er een verrassend ingewikkelde race van te maken. Zo is tussen de lijnen blijven al een hele uitdaging.

Trainingsregime

De teckelraces in Klundert worden elk jaar georganiseerd door De Nederlandse Teckelclub, regio Noord-Brabant en Zeeland. De winnaar van het evenement is dus de titelhouder in maar liefst twee provincies. En dat willen de baasjes wel. Alles wordt uit de kast gehaald om de race te winnen.

Zo vertelt Daan dat haar Frits op streng trainingsregime geweest is. "Al weken op speciale voeding en speciale trainingen. We gaan er volledig voor." Ook de opa van Bob komt goed voorbereid aan de start: "We zijn op hoogtestage geweest in een flat in Breda en ik moet zeggen, dat ging heel goed."

Stuk fanatieker

Sanne heeft Shiva meegenomen, een pup van zeven maanden. Ze kwam niet om te winnen, maar toen ze de bekers zag, werd ze een stuk fanatieker: "Er staat een teckel op de beker! Die wil ik winnen!" Natasja uit Zevenbergen heeft getraind, maar zet ook andere middelen in om te winnen: "Als ze niet wint, mag ze niet meer thuiskomen."

Gezelligheid

De honden trekken zich er weinig van aan. Ze rennen alle kanten op of besluiten met elkaar te gaan spelen in plaats van naar hun roepende coach te lopen. Er wordt tijdens de teckelrace vooral ook veel gelachen. En daar komt Joke voor. Ze is met teckel Saar vanuit Vianen gekomen. Ze hebben al een aantal races gelopen, maar die in Brabant is favoriet. "Hier is de sfeer het beste. Lekker gemoedelijk."

De opkomst is dan ook flink. Mia Swanenberg van de Nederlandse Teckelclub is tevreden. Haar rol binnen de club is onder meer mensen adviseren bij de aanschaf van een teckel. Of het mogelijk is een racekampioen te kopen, daar heeft ze haar twijfels over. Ze heeft wel de gouden tip: "Je moet erop letten dat hij snel kan lopen. En veel oefenen. Heel veel oefenen."

Meer teckels

