Auto over de kop op A50 bij Ravenstein, meerdere gewonden

Op snelweg A50 is zondagavond kort na negen uur bij Ravenstein een auto over de kop geslagen. Bij het ongeluk zijn meerdere mensen gewond geraakt.

De auto is naast de weg in een sloot terechtgekomen. Volgens een omstander zijn drie gewonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook zijn er twee traumahelikopters geland om trauma-artsen naar de plek van het ongeluk te brengen. De artsen zijn met de ambulances naar het ziekenhuis gegaan om de gewonden te begeleiden. Ook de dierenambulance was ingeschakeld omdat er onder meer ook een hond en een kat in de auto zaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.

De weg in de richting van Eindhoven is dicht. Het verkeer richting Den Bosch en Eindhoven wordt ongeleid via de A15 en de A2.