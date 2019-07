Auto over de kop op A50 bij Ravenstein, toestand van twee kinderen 'zorgwekkend'

Op snelweg A50 is zondagavond kort na negen uur bij Ravenstein een auto over de kop geslagen. Bij het ongeluk werden de vier inzittenden - een man, vrouw en twee 7-jarige kinderen - uit het voertuig geslingerd. Volgens de politie is de toestand van de kinderen 'zorgwekkend'.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak naast de weg, ramde een boom en sloeg meerdere keren over de kop. Het voertuig belandde tenslotte in een sloot. Hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopters, rukten uit ter assistentie. De artsen zijn met de ambulances naar het ziekenhuis gegaan om de gewonden te begeleiden. Ook de dierenambulance was ingeschakeld omdat er onder meer ook een hond en een kat in de auto zaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.

De weg in de richting van Eindhoven is dicht voor onderzoek. Het verkeer richting Den Bosch en Eindhoven wordt ongeleid via de A15 en de A2.