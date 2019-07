Twee kinderen (7) nog 'in zorgwekkende toestand' na ongeluk A50, ook ouders in ziekenhuis

De twee kinderen van zeven jaar die zondagavond zwaargewond raakten bij een ongeluk op de A50 bij Ravenstein, verkeren nog steeds in 'zorgwekkende toestand'. Dit laat de politie maandag weten. Ook hun ouders liggen nog in het ziekenhuis. Zij zijn buiten levensgevaar.

De kinderen zaten samen met hun ouders in de auto toen deze van de weg raakte en meerdere keren over de kop sloeg. De kinderen werden uit de auto geslingerd.

De politie noemde de toestand van de twee kinderen zondagavond al 'zorgwekkend' en laat maandag weten dat dit onveranderd is. De ouders zijn er minder ernstig aan toe. Zij wisten na het ongeluk op eigen kracht uit de auto te komen.

De auto raakte van de weg, ramde een boom en sloeg meerdere keren over de kop. Het voertuig belandde uiteindelijk in een sloot. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Onderzoek moet dit uitwijzen, laat een politiewoordvoerder maandag weten.

Hulpdiensten rukten zondagavond massaal uit. De weg in de richting van Eindhoven was lange tijd afgesloten.