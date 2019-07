Ongelukken zorgden voor flinke files op A58, weg weer vrij

BEST/BAVEL -

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 bij Bavel zorgde maandag aan het begin van de middag voor een uur vertraging in de richting Breda. De rechterrijstrook was even dicht. Toen deze rond kwart voor een werd vrijgegeven, nam de vertraging snel af. Richting Eindhoven moesten automobilisten rond dat tijdstip nog altijd rekening houden met behoorlijk wat vertraging. Ook in die richting gebeurde een ongeluk.