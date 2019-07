Adriaan wil lokale kunstenaars op Tilburgse buitenluchtexpositie en 'smokkelt' eigen werk binnen

Voor de tiende keer wordt in het park de Oude Warande in Tilburg de Lustwarande gehouden. Zo’n 25 kunstenaars exposeren tot en met oktober in het park. Het gaat om werken van 23 kunstenaars uit het buitenland en twee uit Amsterdam. En dat laatste steekt de 70-jarige kunstenaar Adriaan Emmen uit Tilburg. “Waarom geen kunstenaars uit de stad?” Emmen besloot zondagmiddag tot een protestactie.

De Tilburger ‘smokkelde’ een eigen kunstwerk naar binnen. “Ik heb bij de entree gemeld dat ik een kunstwerk zou gaan plaatsen en degene die er zat vond het wel goed”, vertelt hij. “Mijn kunstwerk heeft er een paar uur gestaan en ik heb er leuke reacties op gekregen.”

Geen gevoel

Het kunstwerk van Emmen verbeeldt een boom met een hond die er een plasje tegen doet. “Het gebied is voor de Tilburger ‘ons bos’. Het heeft een rijke geschiedenis en die is niet bekend bij deze kunstenaars. Mijn kunstwerk staat symbool voor het bos. De Tilburgers komen namelijk hier naartoe om te wandelen en hun hond uit te laten. De kunstenaars van buiten Tilburg hebben daar geen gevoel bij.”

Of er nog een tweede protestactie komt, weet Emmen niet. “Misschien is het voor de organisatie een idee om een deel van de subsidie te besteden aan werken van lokale kunstenaars. Daar wordt het bos ook een stuk mooier van.”

Enthousiast

Conservator Chris Driessen herkent zich totaal niet in de kritiek van Emmen. "Wij staan wel degelijk open voor Tilburgse kunstenaars. In het verleden hebben we werken van Tilburgse kunstenaars als Marc Mulders en Guido Geelen geëxposeerd. En er waren ook werken van Maria Goosen uit Goirle te zien. Wij maken een selectie en geven kunstenaars de gelegenheid nieuw werk te maken. Het is toeval dat er geen Tilburgse kunstenaars tussen zitten."

Volgens Driessen heeft niemand zondagmiddag iets gemerkt van de protestactie van Emmen.