Man laat hond uit pal naast spoor, treinverkeer stilgelegd door 'levensgevaarlijke' actie

De HSL-treinen rijden in volle vaart langs, dus de actie van de man was levensgevaarlijk (foto: Raoul Cartens).

De man liep met zijn hond binnen de hekken van het tracé van de HSL. Hoe hij binnen de hekken is gekomen, is de vraag. "De HSL bestaat uit reguliere sporen en sporen waar echt alleen maar HSL-treinen kunnen rijden. Het is sowieso lastig om langs het spoor te komen, maar zeker op dat deel waar alleen HSL-treinen rijden", legt een woordvoerder van ProRail uit.

De woordvoerder legt uit dat het heel bijzonder is dat iemand daar gaat lopen: "Als je langs het spoor loopt, is dat natuurlijk levensgevaarlijk. Maar zeker langs dat deel, want de treinen rijden daar keihard."

Vertraging

Toen de machinist de man zag lopen met zijn hond, zette hij de trein – die onderweg was naar Brussel – meteen stil. Hierdoor moesten andere treinen worden omgeleid via het gewone spoorwegnet.

ProRail heeft vervolgens de politie ingeschakeld. De politie heeft de man weggestuurd van het spoor. Langs het spoor lopen kan je een boete opleveren van 140 euro, maar de man is niet aangehouden. Waarom niet, is niet duidelijk.