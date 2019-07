Overheid, onderwijs en bedrijfsleven pompen 130 miljoen in regio Midden- en West-Brabant

De overheid gaat samen met de provincie Noord-Brabant, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in totaal 130 miljoen investeren in het midden- en kleinbedrijf in de regio Midden- en West-Brabant.

Met het geld kan de regio in de zogeheten Regio Deal versneld beginnen met zeventien innovatieve projecten op het gebied van de maakindustrie, onderhoud- en de logistieke sector.

Minder lege vrachtwagens

Een van de projecten die in aanmerking komt is Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI) in samenwerking de Breda University of Applied Science (BUAS).Daarbij gaat het bijvoorbeeld om minder gereden kilometers over de weg met zo min mogelijk halflege vrachtwagens.



Textielrecycling

Het Plant based LAB in het voormalige Suikerlab in Bergen op Zoom wordt de broedplaats voor samenwerkingen gericht op de sector agrofood. Het project ‘MakerSpace’ in Tilburg wordt de centrale plek voor bedrijven voor de ontwikkeling van circulaire producten (hergebruik) en innovaties op het gebied van textielrecycling.



10 miljoen

Minister Carola Schouten liet maandag aan de Kamer weten 10 miljoen euro toe te voegen aan de 120 miljoen die het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, provincie en lokale overheden in Midden- en West-Brabant al beschikbaar stelden. Eind 2018 was al bekend dat de regio Midden- en West-Brabant voor de deal in aanmerking zou komen.



Vuist maken

Theo Weterings, regiovoorzitter Midden-Brabant en burgemeester van Tilburg, is blij met de deal: “Wij hebben een belangrijke en centrale positie in het logistieke netwerk in Europa, met name tussen Rotterdam en Antwerpen. Onze kracht is de maakindustrie, de innovatieve bedrijvigheid zoals in de Tilburgse Spoorzone en de voorsprong die we hebben als onderdeel van de kennis-as van Brabant.”



Samen een vuist maken om de concurrentie met grote economische regio’s in Noordwest Europa aan te gaan. Dat stelt ook Boaz Adank, voorzitter commissie van advies Economie Regio West-Brabant en wethouder van Breda. “We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren."