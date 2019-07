Zeker 20 mensen huren dezelfde woning en betalen 1500 euro aan een oplichtster

“Ik was meteen verliefd op het huis”, vertelt Danny van Nunen. Danny en zijn vriendin zijn al twee jaar op zoek naar een woning. Het appartement in de Kraijenhoffstraat was perfect, niet te duur en op een goede plek. En het mooie was: ze werden ook nog eens geselecteerd.

Ze kregen een bezichtiging en maakten een afspraak voor de sleuteloverdracht. Alleen toen ze sleutel kwamen ophalen, waren er andere mensen die ook de sleutel kwamen ophalen. Minimaal twintig mensen betaalden 1500 euro om in hetzelfde appartement te gaan wonen.

'Geestelijk gesloopt'

“Ik ben geestelijk helemaal gesloopt”, vertelt Danny met tranen in de ogen. “Ik dacht mensen te kunnen vertrouwen, maar ik vertrouw nu niemand meer. Ik ben vandaag zelfs niet gaan werken. Ik wil andere mensen waarschuwen voor deze mevrouw.

De gedupeerden moesten allemaal 650 euro huur overmaken en 850 euro borg, in totaal dus 1500 euro. “Die zien we denk ik nooit meer terug”, zegt Niels Berkelmans, die ook een van de slachtoffers is.

'Lief en aardig meisje'

Joyce Albertz is al geruime tijd op zoek naar een huis. “Ik zit echt in nood. Ik woon nu tijdelijk bij een vriendin.”

Joyce betaalde ook het hele bedrag. “Dat is gewoon zuur. Maar los van het geld, je bent gewoon het vertrouwen in mensen even kwijt. Het leek allemaal zo oprecht. Ik moet eerlijk zijn, toen ik de advertentie op Marktplaats zag, leek het wel een beetje te mooi om waar te zijn. Maar ik heb toch gereageerd. En daarna voelde het heel vertrouwd. De verhuurder leek zo’n aardig en lief meisje. Ze was ook zwanger."

Bekijk de video met de gedupeerden en lees daarna verder:

Alles leek te kloppen

De gedupeerden hebben elkaar gevonden en hebben een appgroep waarin ze elkaar op de hoogte houden. Er hebben ondertussen zeker zeven mensen aangifte gedaan bij de politie. “Maar daar komen er nog wel meer bij”, weten de bewoners van het appartement. De woning was dus überhaupt niet vrij.

“Ik ging een tijdje naar het buitenland en ben op zoek gegaan naar iemand die op mijn huis zou kunnen passen. Voor het grootste deel van de tijd heb ik iemand gevonden die ik kende, maar er was nog een maand over. Via Facebook kwam ik toen in contact met Romy. Alles leek te kloppen en goed te gaan, totdat ik een mail kreeg van mijn internetprovider dat mijn abonnement werd opgezegd omdat er een ander abonnement was afgesloten."

Post van vreemde mensen

“In mijn brievenbus zat allemaal post van vreemde mensen. Ik heb toen een van die mensen gebeld en toen viel het kwartje. We kwamen er samen achter dat we waren opgelicht door deze Romy.” Alleen bleef het dus niet bij één slachtoffer.

“In het weekend stonden er allemaal mensen voor de deur die dachten dat ze hier kwamen wonen. Ik ben er echt kapot van.” En hoewel deze bewoner niet financieel is opgelicht, zijn de gevolgen voor hem groot. Woningbouwvereniging Woonbedrijf wil hem nu uit zijn huis zetten.

De gedupeerden zijn bang dat ze hun geld kwijt zijn, maar willen graag anderen mensen waarschuwen en hopen dat de oplichtster wordt gepakt. “Romy moet ophouden!", zegt Danny. “En wij blijven haar zoeken, tot het bittere einde.”