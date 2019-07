Luiers, injectienaalden of kadavers: steeds meer afval in kledingcontainers gegooid

"Incontinentieluiers, huisvuil, etensresten, maar ook injectienaalden waar je in kunt grijpen", vertelt Peter van Eijck, zo'n 2,5 jaar werkzaam bij kledingrecycling Sympany. Het gekste dat hij vond? "Een kadaver van een schaap, net na de ramadan. Dat soort dingen maken het werk toch wel minder leuk."



Bij Sympany verzamelen ze kleding omdat ze graag duurzaam zijn. In Eindhoven wordt per week zo'n 115 ton kilo kleding uitgesorteerd zodat het een tweede leven kan krijgen in bijvoorbeeld Azië of Afrika, maar zodra er een zak huisvuil tussen het textiel belandt, kan dat andere kleding vies maken. Die kleding kan vervolgens niet meer gerecycled worden en komt bij het afval terecht.

Steeds groter probleem

Afgelopen twee jaar zag Peter steeds meer huisvuil tussen het textiel. "Nu wordt er tussen de tien à twaalf procent aan troep in de kledingbakken gegooid. Twee jaar geleden was dat nog acht à negen procent."

Dat zou deels komen omdat het scheiden van afval steeds belangrijker wordt voor gemeentes. Regels worden aangescherpt in de hoop dat er minder restafval in de kliko's thuis wordt gegooid.

"Bij sommige gemeenten heb je een pasje voor restafval en betaal je als je de pas gebruikt. Onze bakken staan er naast en die zijn toegankelijk. Dan is het makkelijk voor de burger om daarin hun restafval te stoppen en die euro niet te betalen.

."