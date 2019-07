Grote brand bij afvalverwerker Maton in Waalwijk, nablussen tot diep in de nacht

WAALWIJK -

Bij afvalverwerkingsbedrijf Maton in Waalwijk brak maandagavond brand uit. Een berg afval aan de Van Hilststraat stond in lichterlaaie. Het sein brand meester werd rond half twaalf gegeven, maar het nablussen duurde tot diep in de nacht. De brand was rond half vier volledig geblust.