Grote brand bij afvalverwerker in Waalwijk, oproep om ramen en deuren te sluiten tegen rook

Boven het industrieterrein Haven Zeven ontwikkelen zich grote, zwarte rookwolken. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ter plekke. Inmiddels is opgeschaald tot een zeer grote brand in verband met de waterwinning.

Omdat de rook later op de avond laag bleef hangen en langzaam in de richting van Waalwijk trekt, heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB) een NL-Alert verstuurd via social media. Daarin worden omwonenden uit voorzorg opgeroepen om hun ramen en deuren gesloten te houden tegen de rook.

Gevaarlijke stoffen?

Het is nog niet bekend of bij de brand giftige stoffen vrijkomen. Er is een eenheid opgeroepen om metingen te komen doen, op het industrieterrein en in het centrum van Waalwijk.

Een aanhanger en container met asbest die op het terrein staan, worden door de brandweer extra in de gaten gehouden.

Er wordt rekening mee gehouden dat het nog uren kan duren voordat de brand is geblust.

De afvalverwerker

Maton Groep B.V. is een bekende speler op het gebied van sloopwerken, asbestsanering, containerservice, recycling, betonboor- en zaagwerk en gevelrenovatie.

Het bedrijf verwerkt bouw- en sloopafval en steenachtige materialen voor hergebruik. Het sloopbedrijf en recyclingbedrijf heeft ook een milieustraat.