Grote zorgen om in Colombia vermiste Emilie (23) uit Tilburg

Emilie is op vakantie in Zuid-Amerika. Ze is al zeker sinds april onderweg. De laatste keer dat ze is gezien, was in het ziekenhuis van Salento. Daar werd ze behandeld aan een besmetting, opgelopen door een parasiet. Salento is een klein bergdorp met 7000 inwoners en ligt op acht uur rijden ten westen van de hoofdstad Bogotá.

Mobiele telefoon

De mobiele telefoon van Emilie is buiten gebruik. Ook het hostel Zorzal waar ze verbleef, laat aan de familie van Emilie weten dat ze geen informatie over haar hebben. Volgens de medewerkers van het hostel is de Tilburgse vermoedelijk in het gezelschap van een jongeman. Het zou gaan om Leon Menelaos die als vrijwilliger heeft gewerkt in het hostel.

Emilie zou plannen hebben om verder te reizen naar Bogotá.

Hotel Zorzal in Salento waar Emilie verbleef. Bron: Google Maps

Maar haar familie en vrienden hebben sindsdien niets meer van haar gehoord. Ze hebben nu een zoekactie op touw gezet via social media. De lokale autoriteiten zijn intussen op de hoogte gebracht van haar vermissing. De Colombiaanse politie kijkt nu uit naar Emilie.

Signalement

Emilie werkt als assistent-acountmanager bij de Rabobank in Tilburg. Ze is 1.80 meter groot en heeft blauwe ogen, volgens de beschrijving op social media. De Tilburgse reist in Colombia met een blauwe rugzak en een zwart jasje.