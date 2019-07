Jo en Tony gaan voor hun honderdste Vierdaagse: 'Zolang onze knieën het nog doen, stoppen we niet'

Tony loopt voor de 46ste keer mee en haar man gaat voor de 54ste keer. “Je blijft ieder jaar doorgaan. Zolang onze knieën het nog doen, stoppen we niet”, vertelt Tony. Het stel mag vanwege hun leeftijd dertig kilometer op een dag lopen, maar daarvoor liepen ze nog veel meer. Jo heeft 37 jaar de veertig kilometer gelopen en Tony heeft ook de vijftig kilometer aangetikt.

Er springt niet echt een editie voor haar uit. "Geen vierdaagse was hetzelfde. Vroeger was het wat rustiger en tegenwoordig is het een stuk drukker. Maar je merkt eigenlijk niet zo veel van die drukte als je loopt." De gezelligheid eromheen vindt ze juist ook leuk. "Ik vind het allemaal prachtig."

Dertien zondagen

De twee zijn het hele jaar door fanatieke wandelaars. “We lopen het hele jaar twintig kilometer. Dertien zondagen voor de Vierdaagse lopen we dertig kilometer.”

Jo en Tony gaan samen voor de honderdste Vierdaagse

Na al die kilometers kent het stel aardig wat mensen. “We lopen met een groep van vijf, maar onderweg kom je zoveel bekende mensen tegen.” Jo is enorm enthousiast over het jaarlijkse feest, maar tegen de tweede dag ziet ze erg op. “Ik weet niet waarom, maar ik ben altijd blij als dag twee erop zit.”

Groot feest

Volgens Tony is het allermooiste aan de vierdaagse de binnenkomst op de laatste dag. “Alle mensen die langs de kant staan. Het is één groot feest. Daarna gaan we lekker uit eten.”