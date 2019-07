Automobiliste ramt eerst haar eigen garagedeur en daarna het huis van de overburen

Foto: AS Media.

UDEN -

Een automobiliste heeft dinsdagochtend behoorlijke brokken gemaakt op de Gruunsel in Uden. Ze reed eerst per ongeluk achteruit tegen haar eigen garagedeur en schrok daar zo van, dat ze schakelde en vooruit de oprit af stoof. De vrouw reed daarna een lantaarnpaal uit de grond en eindigde aan de overkant van de weg in een muur van het huis van haar buren schuin tegenover.