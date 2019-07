Het slechtst bewaarde geheim is verklapt door de NATO: kernwapens in Volkel

De oorspronkelijke passage in het document over kernwapens in onder meer Volkel.

Een gelekt document heeft een einde gemaakt aan het slechtst bewaarde staatsgeheim van Nederland over Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel. In het document, onlangs besproken in de parlementaire assemblee van de NAVO, staat zwart op wit dat er B61-kernbommen op Brabants grondgebied opgeslagen liggen. Althans, tot het aangepast werd.

Uit het document blijkt dat de Amerikanen zo’n 150 nucleaire wapens hebben ondergebracht bij de zes militaire basissen die in dit verband al jaren worden genoemd. Naast Volkel zijn dat Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië en Incirlik in Turkije.

Die informatie stond in ‘A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces’. Dat document werd opgesteld door de rapporteur van het Defense and Security Committee (DSC) van het NAVO-parlement. Het dateert van 16 april 2019 en werd op 1 juni besproken tijdens de plenaire sessie van het parlement in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Aanpassing

Saillant detail is dat op 11 juli een nieuwe versie van het document op de website van de NAVO verscheen, zo ontdekte de Vlaamse partij Groen, schrijft De Morgen. Daarin is het stuk waarin de bases feitelijk werden opgesomd, vervangen door aan andere tekst. Die meldt nu: ‘Vaak genoemde Europese bondgenoten met geschikte vliegtuigen zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.’

Modernisering

Er wordt in binnen- en buitenland al jarenlang krampachtig gesteggeld over het al dan niet bestaan van de kernwapens. De B61 werd ontwikkeld in de jaren ’60 en de Verenigde Staten wil de bommen, ook die in Volkel, ophalen en moderniseren. De nieuwe generatie zou vanaf 2020 beschikbaar zijn en is compatibel met de F-35-gevechtsvliegtuigen. En ondanks tegenstand van politieke partijen en vredesactivisten lijkt Nederland vast te houden aan z’n kernwapentaak.